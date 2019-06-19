Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» Барбашёв упал с пожарной машины

Российский хоккеист Иван Барбашёв не удержал равновесие и упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз» по поводу победы команды в Кубке Стэнли.

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Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» 15 июня российский хоккеист Иван Барбашёв упал с пожарной машины. Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF — Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 июня 2019 г. «Блюз» завоевали Кубок Стэнли впервые в истории клуба. За клуб из Сент-Луиса выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» cделал предложение о продлении контракта хоккеисту Барбашёву.