Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» Барбашёв упал с пожарной машины

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Российский хоккеист Иван Барбашёв не удержал равновесие и упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз» по поводу победы команды в Кубке Стэнли.
Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» Барбашёв упал с пожарной машины
  • © Reuters

Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» 15 июня российский хоккеист Иван Барбашёв упал с пожарной машины.

«Блюз» завоевали Кубок Стэнли впервые в истории клуба. За клуб из Сент-Луиса выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» cделал предложение о продлении контракта хоккеисту Барбашёву.

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