Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» Барбашёв упал с пожарной машины
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Во время чемпионского парада «Сент-Луиса» 15 июня российский хоккеист Иван Барбашёв упал с пожарной машины.
Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF— Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 июня 2019 г.
«Блюз» завоевали Кубок Стэнли впервые в истории клуба. За клуб из Сент-Луиса выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» cделал предложение о продлении контракта хоккеисту Барбашёву.