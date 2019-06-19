«Сент-Луис» cделал предложение о продлении контракта хоккеисту Барбашёву

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв получил квалификационное предложение от клуба.
«Сент-Луис» cделал предложение о продлении контракта хоккеисту Барбашёву
  • © Reuters

«Мы сделали Барбашёву квалификационное предложение. Я говорил с его агентом, мы вернёмся к этому на следующей неделе. Ожидаем, что подпишем с Иваном контракт. Это очень хороший хоккеист, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сумел сделать большой шаг вперёд. Теперь нам необходимо найти для него новый ориентир для дальнейшего развития», — сказал генеральный менеджер команды Даг Армстронг официальному сайту НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв сыграл 25 матчей и набрал шесть (3 + 3) очков.

Ранее Барбашёв назвал великолепным парад в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.

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