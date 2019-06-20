Шубенков не уверен, что выступит на чемпионате России по лёгкой атлетике

Легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, заявил, что не уверен в своём участии в чемпионате России этого года.

«Пока не могу ответить на этот вопрос. Вроде как и надо появиться на чемпионате страны, но окончательного решения мы не принимали. Есть некоторые политические перипетии, не хочу о них говорить», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он также объяснил, почему не будет участвовать в Европейских играх в Минске.

«30 июня буду принимать участие в очередном этапе «Бриллиантовой лиги» в США. Мне хочется соревноваться с лучшими. Конкуренция мотивирует и заставляет организм набирать форму быстрее», — заявил Шубенков.

Ранее Шубенков призвал понять и простить Марию Ласицкене за критику в адрес ВФЛА.