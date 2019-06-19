Гендиректор ЦСКА рассказал о переговорах с футболистом Бекао

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с бразильским защитником Родриго Бекао.
Гендиректор ЦСКА рассказал о переговорах с футболистом Бекао
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ситуация по Бекао является практически противоположной Влашичу: пока нет договорённости. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились, тоже пока не представляется возможным», — цитирует функционера Sport24.

При этом он подчеркнул, что не видит большой проблемы, если договориться с бразильцем не получится. По мнению Бабаева, в ЦСКА достаточно хороших футболистов на эту позицию.

«Мы можем использовать, в частности, Дивеева — талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста, Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведётся работа, получится или нет — время покажет», — добавил Бабаев.

Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить