Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.

«Кто уходит, кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты», — цитирует владельца красно-белых «Чемпионат».

Он отметил, что Зе Луишем интересуются многие клубы, но самого предложения о трансфере пока не поступало.

«Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа», — сказал Федун.

19 июня «Спартак» объявил о расторжении контрактов с Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.

Ранее экс-футболист Юрий Гаврилов назвал Глушакова истинным спартаковцем.