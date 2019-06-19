Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»
  • РИА Новости

«Кто уходит, кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты», — цитирует владельца красно-белых «Чемпионат».

Он отметил, что Зе Луишем интересуются многие клубы, но самого предложения о трансфере пока не поступало.

«Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа», — сказал Федун.

19 июня «Спартак» объявил о расторжении контрактов с Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.

Ранее экс-футболист Юрий Гаврилов назвал Глушакова истинным спартаковцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить