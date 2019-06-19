«Спартак» подтвердил уход Комбарова из команды

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Московский футбольный клуб «Спартак» подтвердил информацию о том, что защитник Дмитрий Комбаров покидает команду.
«Спартак» подтвердил уход Комбарова из команды
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт красно-белых, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского коллектива 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

19 июня «Спартак» объявил об уходе другого игрока команды — Дениса Глушакова.

Ранее экс-футболист Гаврилов назвал Глушакова истинным спартаковцем.

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