Экс-футболист Гаврилов назвал Глушакова истинным спартаковцем

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на уход из команды полузащитника Дениса Глушакова.

«Вы посмотрите статистику выступлений Глушакова, посмотрите, сколько он лет был в команде и был капитаном. Денис очень много раз выручал команду, он истинный спартаковец», — приводит слова ветерана клуба «Чемпионат».

По его мнению, хавбек ещё мог помочь команде, и с игровой точки зрения уход Глушакова является потерей для красно-белых. Он также пожелал игроку удачи в будущем коллективе.

«Жаль, что всё так получилось. Видимо, жизнь такая», — добавил Гаврилов.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Ранее Глушаков обратился к фанатам «Спартака» после расторжения контракта.