В РУСАДА подтвердили информацию о сотрудничестве спортсменов с отстранённым тренером Казариным

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию, согласно которой дисквалифицированный тренер Владимир Казарин сотрудничал с некоторыми легкоатлетами на сборе в Киргизии.

«В Киргизии тренировки с участием Казарина проходили в достаточно пустынной местности, и там сложно было оставаться незамеченным. Сотрудники РУСАДА совершили несколько выездов и получили видеодоказательства сотрудничества семерых спортсменов со специалистом», — заявила заместитель гендиректора РУСАДА в интервью RT.

При этом она подчеркнула, что дело бегуна Артёма Денмухаметова было передано в независимую антикоррупционную организацию Athletics Integrity Unit.

«Ещё одна спортсменка на тот момент уже была дисквалифицирована за сдачу положительной пробы. Наконец, в отношении четверых легкоатлетов возбуждены дела, поскольку они как раз повторно попались на работе с Владимиром. В прошлый раз их под роспись уведомили о нарушении», — добавила Пахноцкая.

Ранее РУСАДА объявило, что в Чувашии около 60 человек подозреваются в допинге.