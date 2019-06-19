В РУСАДА подтвердили информацию о сотрудничестве спортсменов с отстранённым тренером Казариным

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию, согласно которой дисквалифицированный тренер Владимир Казарин сотрудничал с некоторыми легкоатлетами на сборе в Киргизии.
В РУСАДА подтвердили информацию о сотрудничестве спортсменов с отстранённым тренером Казариным
  • РИА Новости

«В Киргизии тренировки с участием Казарина проходили в достаточно пустынной местности, и там сложно было оставаться незамеченным. Сотрудники РУСАДА совершили несколько выездов и получили видеодоказательства сотрудничества семерых спортсменов со специалистом», — заявила заместитель гендиректора РУСАДА в интервью RT.

При этом она подчеркнула, что дело бегуна Артёма Денмухаметова было передано в независимую антикоррупционную организацию Athletics Integrity Unit.

«Ещё одна спортсменка на тот момент уже была дисквалифицирована за сдачу положительной пробы. Наконец, в отношении четверых легкоатлетов возбуждены дела, поскольку они как раз повторно попались на работе с Владимиром. В прошлый раз их под роспись уведомили о нарушении», — добавила Пахноцкая.

Ранее РУСАДА объявило, что в Чувашии около 60 человек подозреваются в допинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить