РУСАДА: в Чувашии около 60 человек подозреваются в допинге

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что количество подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в Чувашии составляет около 60 человек.
РУСАДА: в Чувашии около 60 человек подозреваются в допинге
  • РИА Новости

«В скором времени количество дел вырастет до 60-ти. В ближайшие дни будут открыты соответствующие дела. Это происходит в момент, когда спортсмен получает официальное уведомление, а он информируется не только письмом. Мы не называем конкретных имён, пока не будут вынесены санкции. У атлетов будет право представить свою позицию, которую рассмотрит соответствующее подразделение РУСАДА. После этого дела заслушают в первой инстанции — дисциплинарно-антидопинговом комитете», — заявила Пахноцкая в интервью RT.

17 июня в РУСАДА объявили о массовых нарушениях антидопинговых правил в республике Чувашия. Первоначально планировалось открытие дел в отношении 33-х спортсменов.

Ранее в РУСАДА рассказали подробности допингового скандала в Чувашии.

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