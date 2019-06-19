В РУСАДА рассказали подробности допингового скандала в Чувашии

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о ходе следственных мероприятий, в результате которых стало известно о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в Республике Чувашия.
В РУСАДА рассказали подробности допингового скандала в Чувашии
  • РИА Новости

«На место около 15 раз приезжали сотрудники отдела расследований РУСАДА. Первое нарушение было зафиксировано в июле 2017-го. Тогда запрещённый метод был использован в отношении несовершеннолетнего — инфузия, это внутривенная инъекция определённых лекарственных препаратов объёмом более 100 мл в течение 12 часов. Для персонала спортсменов существуют сразу две статьи в Уголовном кодексе РФ, мы обратились в правоохранительные органы. Но ответа мы ждали более трёх месяцев, и в результате дело не стали открывать из-за отсутствия состава преступления», — заявила Пахноцкая в интервью RT.

Также заместитель гендиректора РУСАДА добавила, что реакции по данному вопросу удалось добиться только после обращения к депутату Госдумы Дмитрию Свищёву.

Ранее в Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга.

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