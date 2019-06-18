В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга
- РИА Новости
Об этом Богаратов рассказал на брифинге по итогам проводившегося с 2017 по 2019 год Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования фактов использования запрещённых методов в одном из спортивных училищ Чувашии.
«Есть применение допинга, а есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, на данный момент в нашей республике нет», — цитирует министра ТАСС.
По словам Богаратова, в Чувашии проводится большой объём профилактической работы в части применения допинга и нарушения антидопинговых процедур.
«Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений», — добавил он.
Ранее глава Чувашии прокомментировал допинговый скандал в регионе.