В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга

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Министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов заявил, что в последнее время в республике не было выявлено фактов употребления атлетами запрещённых препаратов.
В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга
  • РИА Новости

Об этом Богаратов рассказал на брифинге по итогам проводившегося с 2017 по 2019 год Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования фактов использования запрещённых методов в одном из спортивных училищ Чувашии.

«Есть применение допинга, а есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, на данный момент в нашей республике нет», — цитирует министра ТАСС.

По словам Богаратова, в Чувашии проводится большой объём профилактической работы в части применения допинга и нарушения антидопинговых процедур.

«Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений», — добавил он.

Ранее глава Чувашии прокомментировал допинговый скандал в регионе.

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