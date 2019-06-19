Кучеров: до Овечкина и Малкина мне пока далеко

Короткая ссылка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился предвкушением от церемонии вручения индивидуальных наград по итогам регулярного сезона соревнования.
Кучеров: до Овечкина и Малкина мне пока далеко
  • © Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Я здесь впервые, потому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафету. Овечкин и Малкин приезжают сюда постоянно, мне до них пока далеко. Однако я буду стараться двигаться дальше», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Никита Кучеров является одним из претендентов на приз самому полезному игроку лиги («Харт Трофи»). Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ, набрав 128 очков (41 + 87).

Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить