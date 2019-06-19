Кучеров: до Овечкина и Малкина мне пока далеко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился предвкушением от церемонии вручения индивидуальных наград по итогам регулярного сезона соревнования.

«Я здесь впервые, потому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафету. Овечкин и Малкин приезжают сюда постоянно, мне до них пока далеко. Однако я буду стараться двигаться дальше», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Никита Кучеров является одним из претендентов на приз самому полезному игроку лиги («Харт Трофи»). Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ, набрав 128 очков (41 + 87).

Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.