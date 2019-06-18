Почётный президент РФС не исключил перенос ЧМ-2022 из Катара

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не сключает возможности переноса чемпионата мира 2022 года из Катара в связи с возможными результатами расследования коррупционного скандала с участием экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Почётный президент РФС не исключил перенос ЧМ-2022 из Катара
  • Reuters

«Если появится массовое недоверие, если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то ещё это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он отметил, что такое решение нанесёт колоссальный урон имиджу мирового футбола.

«Я с содроганием об этом думаю. Будем надеяться, что ничего не подтвердится», — добавил почётный президент РФС.

18 июня 63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа в связи с расследованием дела о коррупции относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее в ФИФА прокомментировали информацию об аресте Платини.

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