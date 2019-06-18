Почётный президент РФС не исключил перенос ЧМ-2022 из Катара
- Reuters
«Если появится массовое недоверие, если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то ещё это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.
Он отметил, что такое решение нанесёт колоссальный урон имиджу мирового футбола.
«Я с содроганием об этом думаю. Будем надеяться, что ничего не подтвердится», — добавил почётный президент РФС.
18 июня 63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа в связи с расследованием дела о коррупции относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее в ФИФА прокомментировали информацию об аресте Платини.