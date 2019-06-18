В ФИФА прокомментировали информацию об аресте Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала информацию о заключении под стражу экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

По словам представителя ФИФА, которые передаёт РИА Новости, в организации осведомлены о случившемся, но не могут дать каких-либо дополнительных комментариев в виду отсутствия соответствующей информации.

63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа 18 июня в связи с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее Гари Линекер высказался об аресте Платини.