Линекер высказался об аресте Платини

Легендарный английский нападающий, а в настоящее время журналист и телеведущий Гари Линекер прокомментировал заключение под стражу экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

«Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас», — написал Линекер в своём Twitter.

В качестве футболиста Платини стал чемпионом Европы 1984 года и бронзовым призёром мирового первенства 1986 года. Он трижды подряд становился обладателем «Золотого мяча» и был признан лучшим французским футболистом XX века по версии France Football.

С 2007 по 2015 год Платини возглавлял УЕФА и был отстранён от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее появилась информация, что Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции.