Колосков высказался о ситуации с задержанием экс-главы УЕФА Платини

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о задержании экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о коррупции.

«Виновен Мишель Платини или нет, определит только суд. Я с ним общался, поскольку был членом заявочного комитета России, когда выбирали страну — хозяйку чемпионата мира 2018 года. Я понятия не имею, что там было с Катаром, как там всё было. Я был на презентации их заявки, и презентация у них была великолепной. Имел ли он какое-то отношение к выбору Катара страной — хозяйкой чемпионата мира 2022 года, я не знаю», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он отметил, что раз уж Платини взяли под стражу, то, вероятно, для этого были весомые основания.

«Говорить, верю я или нет в это, было бы опрометчиво. Платини — взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию», — добавил почётный президент РФС.

63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа 18 июня в связи с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее в ФИФА прокомментировали информацию об аресте Платини.