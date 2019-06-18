ФИФА готова к сотрудничеству по расследованию коррупционного дела с участием Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании коррупционного дела, фигурантом которого является экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ФИФА.

63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа 18 июня в связи с расследованием по поводу присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини.