ФИФА готова к сотрудничеству по расследованию коррупционного дела с участием Платини
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«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ФИФА.
63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа 18 июня в связи с расследованием по поводу присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что сложно дать оценку информации СМИ об аресте Платини.