Экс-президент «Ювентуса» о назначении Сарри: я надеялся, что это отвратительное событие не произойдёт

Короткая ссылка
Бывший президент туринского футбольного клуба «Ювентус» Джованни Коболли прокомментировал назначение итальянского специалиста Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
Экс-президент «Ювентуса» о назначении Сарри: я надеялся, что это отвратительное событие не произойдёт
  • Reuters

«Как поклонник клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не произойдёт. Сарри был силён в «Наполи», но у меня хорошая память, и я помню всё, что он говорил в отношении «Ювентуса», — приводит слова Коболли Football Italia.

Он отметил, что теперь, когда сделка состоялась, стоит судить Сарри исключительно по его действиям.

«Как тренер и с точки зрения качества своего футбола он безукоризнен. Я не возражал против стиля Аллегри, но теперь всё будет по-другому. Надеюсь, что Сарри научится общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей обычной манере», — добавил функционер.

60-летний Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда из Неаполя дважды заняла второе и один раз третье место в Серии А.

16 июня он был назначен главным тренером «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что в Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить