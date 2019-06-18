Экс-президент «Ювентуса» о назначении Сарри: я надеялся, что это отвратительное событие не произойдёт

Бывший президент туринского футбольного клуба «Ювентус» Джованни Коболли прокомментировал назначение итальянского специалиста Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

«Как поклонник клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не произойдёт. Сарри был силён в «Наполи», но у меня хорошая память, и я помню всё, что он говорил в отношении «Ювентуса», — приводит слова Коболли Football Italia.

Он отметил, что теперь, когда сделка состоялась, стоит судить Сарри исключительно по его действиям.

«Как тренер и с точки зрения качества своего футбола он безукоризнен. Я не возражал против стиля Аллегри, но теперь всё будет по-другому. Надеюсь, что Сарри научится общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей обычной манере», — добавил функционер.

60-летний Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда из Неаполя дважды заняла второе и один раз третье место в Серии А.

16 июня он был назначен главным тренером «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что в Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус».