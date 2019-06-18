Исполнительный директор УЕФА высказался о возможных изменениях в формате ЛЧ

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен оценил вероятность серьезного изменения формата Лиги чемпионов в ближайшее время.

«Сейчас ведется много консультаций, но могу сказать, что УЕФА проводит лучшие топ-турниры — это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Они очень хорошо функционируют. Если будут какие-то предложения в будущем, нужно, чтобы на них согласились все вовлеченные стороны. Но не думаю, что могут быть серьезные изменения», — приводит слова Каллена РБК.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, предлагается, что с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд.

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам, ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Ранее сообщалось, что РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков.