В «Оренбурге» высказались против переезда клуба на «Самара Арену»

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Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин высказал мнение о возможном переезде команды на стадион «Самара Арена».
В «Оренбурге» высказались против переезда клуба на «Самара Арену»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Официально из Российского футбольного союза (РФС) с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной — играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков», — приводит слова Столыпина ТАСС.

Он отметил, что уверен в том, что клуб не будет переезжать в Самару.

«Зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своём городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, всё ровно», — добавил функционер.

7 июня в РПЛ заявили, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на «Самара Арене».

Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены» после концерта.

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