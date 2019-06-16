В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»

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Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что клуб постарается подготовить покрытие стадиона «Открытие Арена» к первому домашнему матчу сезона.
В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сразу после заключительного домашнего поединка сезона-2018/19 началась реновация газона. К моменту проведения концерта поле находилось в начале процесса формирования газона. После проведения концерта этот показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне. Безусловно, несмотря на трудность вызова, наша цель — это оптимальные игровые кондиции покрытия к началу сезона-2019/20. Мы уверены, что с данной задачей стадион справится», — цитирует Атаманенко официальный сайт клуба.

14 июня 2019 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся концерт музыкальной группы «Ленинград». После окончания концерта СМИ сообщали о многочисленных повреждениях травяного покрытия спортивного сооружения. Первый матч сезона-2019/20 «Спартак» проведёт 14 июля с ФК «Сочи».

Ранее сообщалось, что все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр.

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