Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой с Гэтжи
«Фергюсон против Гэтжи — это интересный поединок. Почему бы Тони не подраться, если он не хочет ждать до конца года для встречи со мной? Бой Тони и Джастина можно сделать со-главным на турнире в Абу-Даби, который возглавим мы с Порье. Победители обоих боёв встретились бы в конце года», — цитирует Нурмагомедова ESPN.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. Главным поединком вечера станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
Ранее Уайт заявил, что Фергюсон может быть следующим претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.