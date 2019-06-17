Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи мог бы стать со-главным событием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Фергюсон против Гэтжи — это интересный поединок. Почему бы Тони не подраться, если он не хочет ждать до конца года для встречи со мной? Бой Тони и Джастина можно сделать со-главным на турнире в Абу-Даби, который возглавим мы с Порье. Победители обоих боёв встретились бы в конце года», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. Главным поединком вечера станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Ранее Уайт заявил, что Фергюсон может быть следующим претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.