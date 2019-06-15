Велогонщик Фрум о своём падении: мне повезло, что сегодня я здесь и живой

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Британский велогонщик команды INEOS Крис Фрум прокомментировал своё состояние после тяжёлого падения на разминке перед стартом четвёртого этапа многодневки «Критериум Дофине»
Велогонщик Фрум о своём падении: мне повезло, что сегодня я здесь и живой
  • Reuters

«Знаю, как мне повезло, что сегодня я здесь и живой. Понимаю, как сильно обязан всему медицинскому персоналу гонки. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал наилучшие пожелания после аварии. Конечно, сейчас будет трудное время, но я получил прилив сил от оказанной поддержки в течение последних трёх дней. Не ожидал такого», — приводит слова Фрума пресс-служба команды.

34-летний британец был госпитализирован после падения перед стартом четвёртого этапа многодневки «Критериум Дофине». Он получил множество переломов и перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы.

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