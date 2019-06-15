Торлопова возглавила женскую комиссию Федерации бокса России

Чемпионка мира по боксу 2010 года Надежда Торлопова возглавила женскую комиссию при Федерации бокса России.

Как сообщает пресс-служба федерации, такое решение было принято по итогам женской конференции на втором Всемирном боксёрском форуме в Екатеринбурге.

Отмечается, что в комиссию также вошли Софья Очигава, Юлия Гольтякова, Татьяна Чалая, Галина Язвенко, Светлана Бердова, Оксана Шаброва, Елена Смирнова, Нина Головина, Маргарита Тароватова, Анна Балашова, Елена Васильева, Оксана Исаева, Мария Карабанова.

Ранее было объявлено о создании Всемирного боксёрского фонда.