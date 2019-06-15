Объявлено о создании Всемирного боксёрского фонда
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС, об этом было объявлено на Всемирном боксёрском форуме в Екатеринбурге.
Отмечается, что фонд, в который войдут WBA, WBO, WBC, IBF и AIBA, возглавит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
«Кремлёв предложил нам создать фонд. Мы согласились с этой инициативой, нам необходимо способствовать развитию бокса и помогать боксёрам», — заявил глава IBF Дэрил Пиплз.
Ранее сообщалось, что Умар Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд.