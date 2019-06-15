Объявлено о создании Всемирного боксёрского фонда

Ведущие мировые боксёрские организации объявили о создании Всемирного боксёрского фонда.

Как сообщает ТАСС, об этом было объявлено на Всемирном боксёрском форуме в Екатеринбурге.

Отмечается, что фонд, в который войдут WBA, WBO, WBC, IBF и AIBA, возглавит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Кремлёв предложил нам создать фонд. Мы согласились с этой инициативой, нам необходимо способствовать развитию бокса и помогать боксёрам», — заявил глава IBF Дэрил Пиплз.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд.