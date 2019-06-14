Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд.
Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд
  • РИА Новости

По словам Кремлёва, которые передаёт ТАСС, в фонд могут войти все основные боксёрские организации (WBA, WBC, WBO, IBF и AIBA), которые будут вкладывать в него средства.

Ранее Кремлёв рассказал, когда будут погашены долги AIBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить