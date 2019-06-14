Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд.

По словам Кремлёва, которые передаёт ТАСС, в фонд могут войти все основные боксёрские организации (WBA, WBC, WBO, IBF и AIBA), которые будут вкладывать в него средства.

Ранее Кремлёв рассказал, когда будут погашены долги AIBA.