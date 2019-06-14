Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд
Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв предложил создать Международный боксёрский фонд.
- РИА Новости
По словам Кремлёва, которые передаёт ТАСС, в фонд могут войти все основные боксёрские организации (WBA, WBC, WBO, IBF и AIBA), которые будут вкладывать в него средства.
Ранее Кремлёв рассказал, когда будут погашены долги AIBA.
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