Кремлёв рассказал, когда будут погашены долги AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв рассказал, когда произойдёт погашение долгов организации.

«Что касается долгов AIBA, то это вопрос решаемый, нужно только сделать всё правильно, прозрачно, чтобы не было никакого сомнения в происхождении денег», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

По его словам, на данный момент существует много желающих погасить долги AIBA, при этом источником средств станет боксёрское общество.

Однако Кремлёв отметил, что погашение долгов станет возможным исключительно после внесения определённых изменений в структуру AIBA.

«Проведём реформу и начнём закрывать долги. После реформирования и погашения всех долгов можно вернуть статус», — заключил глава Федерации бокса России.

Ранее Кремлёв выразил мнение, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может быть успешен в более высокой категории.