Кремлёв поделился мнением о перспективах Гассиева в тяжёлом весе

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может быть успешен в более высокой категории.
Кремлёв поделился мнением о перспективах Гассиева в тяжёлом весе
  • РИА Новости

«Хочется, чтобы Гассиев вернулся на ведущие позиции. Хотелось бы забрать проведение его лучших боёв в Россию. Хочется об этом договориться с его представителями. А в тяжёлом весе Мурат будет сильным конкурентом. Уверен, он будет одним из лучших», — заявил Кремлёв РИА Новости.

Свой дебютный поединок в тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт 27 июля. Соперником станет американец Джоуи Давейко. 

Ранее сообщалось, что промоутерские торги на бой Ковалёва — Ярда перенесены на более поздний срок.

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