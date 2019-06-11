Кремлёв поделился мнением о перспективах Гассиева в тяжёлом весе
- РИА Новости
«Хочется, чтобы Гассиев вернулся на ведущие позиции. Хотелось бы забрать проведение его лучших боёв в Россию. Хочется об этом договориться с его представителями. А в тяжёлом весе Мурат будет сильным конкурентом. Уверен, он будет одним из лучших», — заявил Кремлёв РИА Новости.
Свой дебютный поединок в тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт 27 июля. Соперником станет американец Джоуи Давейко.
Ранее сообщалось, что промоутерские торги на бой Ковалёва — Ярда перенесены на более поздний срок.