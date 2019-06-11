Промоутерские торги на бой Ковалёв — Ярд перенесены на более поздний срок

По инициативе команды британского претендента на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Энтони Ярда промоутерские торги на бой с обладателем пояса, россиянином Сергеем Ковалёвым, перенесены.

Как сообщает BoxingScene, запланированные на 11 июня торги на поединок между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом не состоялись. Сторона британского боксёра в лице промоутера Фрэнка Уоррена попросила две недели, чтобы попытаться согласовать детали грядущего боя с представителями россиянина.

В случае, если переговоры не увенчаются успехом, промоутерские торги состоятся 24 июня. Минимальная ставка — $ 300 тыс.

Ранее сообщалось, что WBO назначила промоутерские торги на бой Ковалёва с Ярдом.