СМИ: WBO назначила промоутерские торги на бой Ковалёва с Ярдом

Стороны боксёров Сергея Ковалёва и Энтони Ярда не сумели договориться о дате боя, потому Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила промоутерские торги.

Как сообщает BoxingScene, представители чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва и официального претендента на титул Энтони Ярда не сумели договориться по поводу места и даты поединка, потому сторона британского спортсмена инициировала проведение промоутерских торгов. Эту идею поддержали в WBO.

Промоутерские торги пройдут 11 июня. Минимальная ставка — $300 тыс. По информации источника, поединок, скорее всего, состоится в августе или осенью.

Ранее сообщалось, что бой между Ковалёвым и Ярдом перенесён.