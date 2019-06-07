СМИ: WBO назначила промоутерские торги на бой Ковалёва с Ярдом

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Стороны боксёров Сергея Ковалёва и Энтони Ярда не сумели договориться о дате боя, потому Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила промоутерские торги.
СМИ: WBO назначила промоутерские торги на бой Ковалёва с Ярдом
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает BoxingScene, представители чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва и официального претендента на титул Энтони Ярда не сумели договориться по поводу места и даты поединка, потому сторона британского спортсмена инициировала проведение промоутерских торгов. Эту идею поддержали в WBO.

Промоутерские торги пройдут 11 июня. Минимальная ставка — $300 тыс. По информации источника, поединок, скорее всего, состоится в августе или осенью.

Ранее сообщалось, что бой между Ковалёвым и Ярдом перенесён.

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