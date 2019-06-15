Рибери рассказал, что для него важно в новом клубе

Французский полузащитник Франк Рибери рассказал, в каком клубе он желает продолжить карьеру.

«Я все ещё голоден до больших побед. Думаю, я смогу многое дать своей новой команде. Хотелось бы продолжить играть за большой клуб. Для меня важен новый вызов», — приводит слова Рибери Goal.com.

В активе 36-летнего француза, вышедшего на рынок свободных агентов после ухода из «Баварии», 24 клубных трофея, 22 из которых он завоевал в составе команды из Мюнхена.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Матса Хуммельса.