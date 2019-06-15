СМИ: Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса

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Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» хочет вернуть бывшего защитника команды Матса Хуммельса, который в настоящее время защищает цвета мюнхенской «Баварии».
СМИ: Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса
  • Reuters

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, дортмундцы уже отправили «Баварии» запрос о трансфере. Руководство действующих чемпионов Германии, в свою очередь, уведомило главного тренера команды Нико Ковача о возможной продаже игрока.

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 годы, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний защитник сыграл 33 матча и забил два мяча.

Ранее экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения.

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