СМИ: Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» хочет вернуть бывшего защитника команды Матса Хуммельса, который в настоящее время защищает цвета мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, дортмундцы уже отправили «Баварии» запрос о трансфере. Руководство действующих чемпионов Германии, в свою очередь, уведомило главного тренера команды Нико Ковача о возможной продаже игрока.

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 годы, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний защитник сыграл 33 матча и забил два мяча.

Ранее экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения.