СМИ: Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса
- Reuters
Об этом сообщает Bild.
По информации издания, дортмундцы уже отправили «Баварии» запрос о трансфере. Руководство действующих чемпионов Германии, в свою очередь, уведомило главного тренера команды Нико Ковача о возможной продаже игрока.
Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 годы, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний защитник сыграл 33 матча и забил два мяча.
Ранее экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения.