Экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения
- Reuters
«Пока не знаю. Я хочу поиграть еще два сезона. У меня финансово выгодные предложения повсюду, но главное не это. Жду хорошего предложения. Я должен думать о своей жене и пятерых детях», — цитирует Рибери L'Equipe.
Контракт хавбека с немецким клубом истекает 30 июня.
Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. За это время он сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и отдал 182 результативные передачи. В общей сложности он выиграл с командой 24 трофея, среди которых Лига чемпионов-2012/13.
Ранее Рибери не исключил возвращения в «Марсель».