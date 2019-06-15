Экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения

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Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал о своём будущем.
Экс-футболист «Баварии» Рибери заявил, что ждёт хорошего предложения
  • Reuters

«Пока не знаю. Я хочу поиграть еще два сезона. У меня финансово выгодные предложения повсюду, но главное не это. Жду хорошего предложения. Я должен думать о своей жене и пятерых детях», — цитирует Рибери L'Equipe.

Контракт хавбека с немецким клубом истекает 30 июня. 

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. За это время он сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и отдал 182 результативные передачи. В общей сложности он выиграл с командой 24 трофея, среди которых Лига чемпионов-2012/13.

Ранее Рибери не исключил возвращения в «Марсель».

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