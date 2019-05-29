Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Полузащитник Франк Рибери не исключил своего возвращения во французский «Марсель» после завершения выступлений за мюнхенскую «Баварию».

«Марсель» — это нечто особенное. Годы в «Марселе» останутся в моём сердце навсегда. Возвращение? Конечно, всё возможно. Я свободен. Посмотрим», — приводит слова Рибери RMC.

36-летний хавбек выступал за «Марсель» до своего перехода в «Баварию» (с 2005 по 2007 год), завоевав с командой Кубок Интертото. В его активе 18 забитых мячей и 20 голевых передач в 89 матчах.

Рибери объявил о своём уходе из мюнхенского клуба по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» возглавил «Марсель».