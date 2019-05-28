Экс-тренер «Зенита» возглавил «Марсель»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на два года.
По итогам минувшего сезона «Марсель» занял пятое место во французской Лиге 1 и не сумел обеспечить себе участие в еврокубках.
Виллаш-Боаш, помимо «Зенита», работал в таких клубах, как «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Порту». Последним на данный момент местом работы португальца является китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Хави был утверждён в должности главного тренера «Аль-Садда».