Экс-тренер «Зенита» возглавил «Марсель»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш назначен наставником французского клуба «Марсель».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на два года.

По итогам минувшего сезона «Марсель» занял пятое место во французской Лиге 1 и не сумел обеспечить себе участие в еврокубках.

Виллаш-Боаш, помимо «Зенита», работал в таких клубах, как «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Порту». Последним на данный момент местом работы португальца является китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Хави был утверждён в должности главного тренера «Аль-Садда».