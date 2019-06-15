Губернатор Миссури узаконил праздник в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

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Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон официально узаконил праздник в честь победы клуба «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли.
Губернатор Миссури узаконил праздник в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
  • © Fred Kfoury III/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом глава штата сообщил в своём Twitter.

Таким образом, 15 июня 2019 года будет официально знаменоваться «День «Сент-Луис Блюз» в штате Миссури».

«Сент-Луис», основанный в 1967 году, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в финальной серии над «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко опубликовал фото со своим новорождённым сыном в Кубке Стэнли.

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