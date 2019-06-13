Тарасенко опубликовал фото со своим новорождённым сыном в Кубке Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко опубликовал в социальных сетях фотографию со своим новорождённым сыном и Кубком Стэнли.

Фотография опубликована на официальной странице Тарасенко в социальной сети Instagram.

На фото запечатлён сын Тарасенко, который появился на свет 8 июня, лежащий в главном трофее за победу в плей-офф НХЛ — Кубке Стэнли.

Сам спортсмен оставил данную фотографию без подписи.

Это уже второй совместный ребёнок пары. Также в семье есть сын Марк от первого брака жены Тарасенко.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поздравил Тарасенко и Ивана Барбашёва с победой в плей-офф НХЛ.