Тарасенко опубликовал фото со своим новорождённым сыном в Кубке Стэнли
- Reuters
- © Winslow Townson-USA TODAY Sports
Фотография опубликована на официальной странице Тарасенко в социальной сети Instagram.
На фото запечатлён сын Тарасенко, который появился на свет 8 июня, лежащий в главном трофее за победу в плей-офф НХЛ — Кубке Стэнли.
Сам спортсмен оставил данную фотографию без подписи.
Это уже второй совместный ребёнок пары. Также в семье есть сын Марк от первого брака жены Тарасенко.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поздравил Тарасенко и Ивана Барбашёва с победой в плей-офф НХЛ.