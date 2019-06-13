Ларионов поздравил Тарасенко и Барбашёва с победой в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Рад за ребят, за Володю Тарасенко. Он настоящий профессионал. Я за ним смотрю, наблюдаю, мы с ним общались пару лет назад после одной из игр вместе с Бреттом Халлом. Вова — хороший парень, хороший человек и классный игрок. Я рад за него, потому что это труд, который по заслугам вознаграждён», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По его словам, российский нападающий стал одним из ответственных за возрождение «Сент-Луиса» по ходу нынешнего сезона.

При этом он оценил вклад в победу коллектива и другого российского форварда «Блюза» — Ивана Барбашёва. По словам Ларионова, он отлично справился со своей ролью в команде и заслужил победу в Кубке Стэнли.

Тарасенко выступает в НХЛ с 2012 года. За это время он провёл 497 матчей в регулярном сезоне лиги, в которых записал на свой счёт 418 (211 + 297) очков. В плей-офф он принял участие в 70 встречах, в которых отметился 33 голами и 16 результативными передачами.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что Тарасенко и Барбашёв внесли большой вклад в победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф НХЛ в сезоне-2018/19.