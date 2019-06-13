Кожевников оценил вклад Тарасенко и Барбашёва в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв внесли большой вклад в победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2018/19.

«Оба российских хоккеиста — лидеры своей команды. Тарасенко давно является лидером и обладает бомбардирскими качествами, а Барбашёв раскрывается в этом сезоне, он проявил себя с самой лучшей стороны. Я поздравляю ребят, они внесли большой вклад в победу своей команды», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

По его словам, каждый из хоккеистов имеет возможность стать лидером своего коллектива, но этого значительно тяжелее достичь, выступая, как Барбашёв, в четвёртом звене.

По словам специалиста, Иван отлично показал себя в прошедшем сезоне и в будущем может оказаться в первом звене Сент-Луиса. Он охарактеризовал Барбашёва как «жёсткого форварда, который умеет играть «в кость».

В регулярном сезоне НХЛ Барбашёв провёл 80 матчей, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. В плей-офф он провёл 25 встреч, в которых записал на свой счёт шесть очков (3 + 3).

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу российских нападающих «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в Кубке Стэнли.