Источник: «Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

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Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» нацелен на продолжение сотрудничества с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом.
Источник: «Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»
  • Reuters

Как сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своём Twitter, руководство «Дерби Каунти» ведёт переговоры с 40-летним специалистом о подписании нового контракта.

По информации различных СМИ, в услугах Лэмпарда заинтересован его бывший клуб — лондонский «Челси».

Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с Сарри.

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