Источник: «Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»
- Reuters
Как сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своём Twitter, руководство «Дерби Каунти» ведёт переговоры с 40-летним специалистом о подписании нового контракта.
По информации различных СМИ, в услугах Лэмпарда заинтересован его бывший клуб — лондонский «Челси».
Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с Сарри.