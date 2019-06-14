СМИ: «Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал контракт с главным тренером английского «Челси» Маурицио Сарри.

Об этом в своём Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его словам, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи провёл в Милане встречу с агентом специалиста Фали Рамадани.

Отмечается, что по её итогам стороны договорились о контракте по схеме «2 + 1».

В минувшем сезоне «Челси» выиграл под руководством Сарри Лигу Европы.

Ранее экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности.