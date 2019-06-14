Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что в ближайший год намерен отдыхать от работы тренером.

«Собираюсь взять отпуск на один год, чтобы перезарядиться и навести порядок в личной жизни», — приводит слова Аллегри Football Italia.

По словам специалиста, он хочет вновь восстановить связь со своей семьёй, детьми и близкими.

51-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2003 году. За это время он успел поработать с такими коллективами, как СПАЛ, «Удинезе», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан». Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года, дважды выводя туринский клуб в финал Лиги чемпионов.

Аллегри является пятикратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Суперкубка и четырёхкратным — Кубка страны.

Ранее сообщалось, что португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду было бы интересно играть под руководством Маурицио Сарри.