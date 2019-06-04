СМИ: Роналду поддерживает кандидатуру Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»

Португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду было бы интересно играть под руководством Маурицио Сарри.

Как передаёт Tuttosport, Криштиану Роналду нравится модель игры, которую проповедует Маурицио Сарри, и португалец хотел бы выступать под руководством нынешнего тренера «Челси».

Должность главного тренера «Ювентуса» освободилась после ухода Массимилиано Аллегри, который работал с командой на протяжении последних пяти лет.

Сарри работает в «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в чемпионате Англии, а также к победе в Лиге Европы.

Ранее Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи».