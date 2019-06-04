СМИ: Роналду поддерживает кандидатуру Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»
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Как передаёт Tuttosport, Криштиану Роналду нравится модель игры, которую проповедует Маурицио Сарри, и португалец хотел бы выступать под руководством нынешнего тренера «Челси».
Должность главного тренера «Ювентуса» освободилась после ухода Массимилиано Аллегри, который работал с командой на протяжении последних пяти лет.
Сарри работает в «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в чемпионате Англии, а также к победе в Лиге Европы.
Ранее Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи».