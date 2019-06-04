Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи»

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не спешит отвергать возможность поработать в туринском «Ювентусе».
Сарри высказался о возможности возглавить «Ювентус» после работы в «Наполи»
  • Reuters

«Неаполитанцы знают о любви, которую я к ним испытываю. В прошлом году я предпочёл работать за границей, чтобы не возглавлять другой итальянский клуб. Но что значит быть верным? А вдруг однажды клуб уволит тебя? Оставаться верным жене, с которой ты уже развёлся? Последним символом футбольного клуба был Тотти, в будущем таких не будет», — цитирует Сарри Vanity Fair.

Также тренер «Челси» добавил, что итальянцам тяжело работать за границей. 

Ранее сообщалось, что «Челси» отпускает Сарри в «Ювентус».

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