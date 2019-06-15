Харитонов заявил, что готов выйти на бой с Фёдором Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал решение Фёдора Емельяненко продолжить карьеру и заявил, что готов выйти с ним на бой.
Харитонов заявил, что готов выйти на бой с Фёдором Емельяненко
  • Сергей Харитонов / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Молодец! Только вперёд и ни шагу назад», — цитирует спортсмена ТАСС.

По его словам, он бы не хотел выходить с Емельяненко в октагон, но сделает это, если таковым будет решение Bellator.

«Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator и, если Скотт Кокер скажет мне, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться», — добавил Харитонов. 

До этого стало известно, что Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках терпел поражение, и один бой был признан несостоявшимся. 

Ранее сообщалось, что боец Виталий Минаков думал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера.

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