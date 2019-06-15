Боец Минаков думал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал подписание нового контракта между Bellator и соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем», — цитирует спортсмена ТАСС.

Он отметил, что не видит ничего плохого в решении Емельяненко продолжить карьеру. По его мнению, это значит, что 42-летний россиянин чувствует в себе силы для продолжения.

«Спорт — это такое явление, где бывают и взлёты, и падения. В последнее время у Фёдора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор», — сказал Минаков.

В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках терпел поражение, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее стали известны возможные следующие соперники Емельяненко.