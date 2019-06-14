«Реал» объявил о трансфере 18-летнего футболиста сборной Японии

Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника японского клуба «Токио» Такефусы Кубо.

Как сообщает пресс-служба клуба, 18-летний японец следующий сезон проведёт в молодёжной команде «Реала» — «Кастилье».

Другие подробности соглашения не разглашаются.

Кубо дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году в составе «Токио», за который провёл 30 матчей, забив шесть мячей и отдав четыре голевые передачи. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Иокогаме», за которую сыграл шесть матчей и стал автором одного гола.

В июне он дебютировал в сборной Японии.

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