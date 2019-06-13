Болельщики «Реала» требовали приобрести Мбаппе во время презентации Азара
- Болельщики «Реала». Архивное фото
- Reuters
- © Juan Medina
Как сообщает Marca, в настоящее время на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация бельгийского полузащитника Эдена Азара.
При этом отмечается, что во время мероприятия собравшиеся на арене фанаты мадридского клуба заявили о своём желании увидеть в составе «Реала» другого футболиста, принявшись скандировать: «Хотим Мбаппе».
«Реал» официально объявил о переходе Азара 7 июня. По информации СМИ, стоимость трансфера составила €130 млн.
Ранее сообщалось, что Азар успешно прошёл медицинское обследование в «Реале».