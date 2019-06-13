Болельщики «Реала» требовали приобрести Мбаппе во время презентации Азара

Короткая ссылка
Болельщики мадридского «Реала» своеобразно поприветствовали в клубе нового игрока «сливочных» Эдена Азара.
Болельщики «Реала» требовали приобрести Мбаппе во время презентации Азара
  • Болельщики «Реала». Архивное фото
  • Reuters
  • © Juan Medina

Как сообщает Marca, в настоящее время на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация бельгийского полузащитника Эдена Азара. 

При этом отмечается, что во время мероприятия собравшиеся на арене фанаты мадридского клуба заявили о своём желании увидеть в составе «Реала» другого футболиста, принявшись скандировать: «Хотим Мбаппе». 

«Реал» официально объявил о переходе Азара 7 июня. По информации СМИ, стоимость трансфера составила €130 млн. 

Ранее сообщалось, что Азар успешно прошёл медицинское обследование в «Реале».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить