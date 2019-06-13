Болельщики «Реала» требовали приобрести Мбаппе во время презентации Азара

Болельщики мадридского «Реала» своеобразно поприветствовали в клубе нового игрока «сливочных» Эдена Азара.

Как сообщает Marca, в настоящее время на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация бельгийского полузащитника Эдена Азара.

При этом отмечается, что во время мероприятия собравшиеся на арене фанаты мадридского клуба заявили о своём желании увидеть в составе «Реала» другого футболиста, принявшись скандировать: «Хотим Мбаппе».

«Реал» официально объявил о переходе Азара 7 июня. По информации СМИ, стоимость трансфера составила €130 млн.

Ранее сообщалось, что Азар успешно прошёл медицинское обследование в «Реале».