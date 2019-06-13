Азар прошёл медобследование в «Реале»
- Reuters
- © Piroschka Van De Wouw
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба. Таким образом, в ближайшее время бельгийский хавбек будет представлен в качестве игрока испанского коллектива.
Азар выступает на профессиональном уровне с 2007 года. За это время он успел поиграть за французский «Лилль» и английский «Челси». В составе синих он провёл 352 матча и забил 110 мячей.
👍 @hazardeden10 underwent his medical at the @sanitas La Moraleja University Hospital. #WelcomeHazard | #HalaMadrid | #ImpulsoSanitaspic.twitter.com/GjnLUX1y51— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 июня 2019 г.
Азар является чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги и Кубка Англии. В составе «Челси» он дважды выигрывал Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обновил свой личный рекорд по сумме затрат на трансферы в летнее межсезонье.