Азар прошёл медобследование в «Реале»

Бельгийский футболист Эден Азар успешно прошёл медицинское обследование в преддверии подписания контракта с мадридским «Реалом».

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба. Таким образом, в ближайшее время бельгийский хавбек будет представлен в качестве игрока испанского коллектива.

Азар выступает на профессиональном уровне с 2007 года. За это время он успел поиграть за французский «Лилль» и английский «Челси». В составе синих он провёл 352 матча и забил 110 мячей.

Азар является чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги и Кубка Англии. В составе «Челси» он дважды выигрывал Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обновил свой личный рекорд по сумме затрат на трансферы в летнее межсезонье.