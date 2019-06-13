Азар прошёл медобследование в «Реале»

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Бельгийский футболист Эден Азар успешно прошёл медицинское обследование в преддверии подписания контракта с мадридским «Реалом».
Азар прошёл медобследование в «Реале»
  • Reuters
  • © Piroschka Van De Wouw

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба. Таким образом, в ближайшее время бельгийский хавбек будет представлен в качестве игрока испанского коллектива.

Азар выступает на профессиональном уровне с 2007 года. За это время он успел поиграть за французский «Лилль» и английский «Челси». В составе синих он провёл 352 матча и забил 110 мячей. 

Азар является чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги и Кубка Англии. В составе «Челси» он дважды выигрывал Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обновил свой личный рекорд по сумме затрат на трансферы в летнее межсезонье.

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