Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Об этом сообщает РИА Новости.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

В СУ СК по Ленинградской области заявили, что расследование уголовного дела по факту убийства 45-летней жительницы посёлка Новая Романовка продолжается.

«Следователи допросили некоторых жителей коттеджного посёлка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и её несовершеннолетнего сына. По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины», — говорится в сообщении.

Ранее мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи.